மாநில செய்திகள்

மலேசியா, சார்ஜாவிலிருந்து, திருச்சி வந்த 2 வயது குழந்தை உட்பட 3 பேர் கொரோனா சிறப்பு பிரிவில் அனுமதி + "||" + Three people, including a 2-year-old child, are admitted to the Corona Special Unit

மலேசியா, சார்ஜாவிலிருந்து, திருச்சி வந்த 2 வயது குழந்தை உட்பட 3 பேர் கொரோனா சிறப்பு பிரிவில் அனுமதி