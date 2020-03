மாநில செய்திகள்

கோடையை சமாளிக்க கண்டலேறு அணையில் இருந்து 2 டி.எம்.சி. தண்ணீர் திறக்கப்படும் - ஆந்திர முதல்-மந்திரி ஒப்புதல் + "||" + To cope with the summer from Kantaleru dam 2 TMC Water will be opened - Andhra Pradesh Chief Minister approved

கோடையை சமாளிக்க கண்டலேறு அணையில் இருந்து 2 டி.எம்.சி. தண்ணீர் திறக்கப்படும் - ஆந்திர முதல்-மந்திரி ஒப்புதல்