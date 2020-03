மாநில செய்திகள்

2021 தேர்தலுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் பா.ஜனதா அங்கம் வகிக்கும் அரசு அமையும் - பொன் ராதாகிருஷ்ணன் நம்பிக்கை + "||" + After the 2021 election The BJP government in the state will play a part - Pon Radhakrishnan trust

2021 தேர்தலுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் பா.ஜனதா அங்கம் வகிக்கும் அரசு அமையும் - பொன் ராதாகிருஷ்ணன் நம்பிக்கை