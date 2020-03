மாநில செய்திகள்

வங்கியில் கடன் வாங்க லஞ்சம்: அ.தி.மு.க. முன்னாள் எம்.பி.க்கு 7 ஆண்டு சிறை தண்டனை - சென்னை சிறப்பு கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Bribery of bank loan: AIADMK Former MP sentenced to 7 years jail - Madras Special Court Judgment

வங்கியில் கடன் வாங்க லஞ்சம்: அ.தி.மு.க. முன்னாள் எம்.பி.க்கு 7 ஆண்டு சிறை தண்டனை - சென்னை சிறப்பு கோர்ட்டு தீர்ப்பு