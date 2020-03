மாநில செய்திகள்

திருப்பூரில் அனுமதியின்றி போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவு நிறுத்திவைப்பு - ஐகோர்ட்டு முடிவு + "||" + Stop legal action against protesters in Tirupur without permission - High Court Decision

திருப்பூரில் அனுமதியின்றி போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவு நிறுத்திவைப்பு - ஐகோர்ட்டு முடிவு