மாநில செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க மத்திய அரசு அனுமதிக்கவில்லை - வைகோ குற்றச்சாட்டு + "||" + Regarding the Citizenship Amendment Act To debate in Parliament The federal government did not approve The Vaiko charge

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க மத்திய அரசு அனுமதிக்கவில்லை - வைகோ குற்றச்சாட்டு