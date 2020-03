மாநில செய்திகள்

மின்சாரம் தாக்கி பலி: தொழிலாளியின் குழந்தைகளுக்கு ரூ.7 லட்சம் இழப்பீடு - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Electricity struck and killed For the children of the worker 7 lakh compensation High Court orders

மின்சாரம் தாக்கி பலி: தொழிலாளியின் குழந்தைகளுக்கு ரூ.7 லட்சம் இழப்பீடு - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு