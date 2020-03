மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு: த.மா.கா. தலைவர் ஜி.கே.வாசன் எம்.பி. ஆகிறார், மாநிலங்களவை தேர்தலில் மு.தம்பிதுரை, கே.பி.முனுசாமி போட்டி + "||" + AIADMK Candidates Notice: GK Vasan becomes MP, Thanbi Durai and KP Munasamy contest in the Rajya Sabha elections

அ.தி.மு.க. வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு: த.மா.கா. தலைவர் ஜி.கே.வாசன் எம்.பி. ஆகிறார், மாநிலங்களவை தேர்தலில் மு.தம்பிதுரை, கே.பி.முனுசாமி போட்டி