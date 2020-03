மாநில செய்திகள்

பொதுமக்களும் ஒத்துழைத்தால்தான் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்க முடியும் - சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Plastic can be eradicated only by public cooperation - Edappadi Palanisamy

பொதுமக்களும் ஒத்துழைத்தால்தான் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்க முடியும் - சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு