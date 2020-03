மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பாதித்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தமிழகத்தில் 2 விசேஷ மருத்துவமனைகள் - அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் பேட்டி + "||" + 2 special hospitals to treat coronavirus victims - Interview with Minister C. Vijayabaskar

கொரோனா வைரஸ் பாதித்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தமிழகத்தில் 2 விசேஷ மருத்துவமனைகள் - அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் பேட்டி