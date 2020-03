மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தாக்காமல் இருக்க கை கழுவுவதற்கு அதிக அளவில் தண்ணீர் வழங்க கோரி வழக்கு - ஐகோர்ட்டில் விரைவில் விசாரணை + "||" + Case for demanding large quantities of water for hand washing to prevent coronavirus infection The hearing in court soon

