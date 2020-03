மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதால் மக்களுக்கு குடிநீர் வினியோகத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் - ஐகோர்ட்டு அறிவுறுத்தல் + "||" + As the corona virus spreads Increase drinking water supply to the people - High Court instruction

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதால் மக்களுக்கு குடிநீர் வினியோகத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் - ஐகோர்ட்டு அறிவுறுத்தல்