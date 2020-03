மாநில செய்திகள்

ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரா? இல்லையா? என்பது அவருக்கே தெரியாது - நடிகர் வடிவேலு சொல்கிறார் + "||" + Is Rajinikanth Party Started? Is not it? Actor Vadivelu says he does not know

ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரா? இல்லையா? என்பது அவருக்கே தெரியாது - நடிகர் வடிவேலு சொல்கிறார்