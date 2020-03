மாநில செய்திகள்

அரிய நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ.9 கோடி நிதி உதவி - மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + For those with rare illnesses 9 crore financial assistance To the central and state governments High Court orders

அரிய நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ.9 கோடி நிதி உதவி - மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு