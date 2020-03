மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரசால் தேவை அதிகரிப்பு: முகக்கவசங்களை அதிக விலைக்கு விற்றால் நடவடிக்கை - தமிழக அரசு எச்சரிக்கை + "||" + Corona virus, increase the demand: action if they sell face mask at a higher price - Government Warning

கொரோனா வைரசால் தேவை அதிகரிப்பு: முகக்கவசங்களை அதிக விலைக்கு விற்றால் நடவடிக்கை - தமிழக அரசு எச்சரிக்கை