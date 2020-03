உலக செய்திகள்

பூசாரி கொலை வழக்கில் 4 பேருக்கு மரண தண்டனை - வங்காளதேச கோர்ட்டு அதிரடி தீர்ப்பு + "||" + Four sentenced to death for priest's murder - Bangladesh court action verdict

பூசாரி கொலை வழக்கில் 4 பேருக்கு மரண தண்டனை - வங்காளதேச கோர்ட்டு அதிரடி தீர்ப்பு