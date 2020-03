மாநில செய்திகள்

பொதுமக்களுக்கு முக கவசம், கிருமி நாசினி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி வழக்கு - தமிழக அரசு பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Case for public face protection and antiseptic action - High Court ordered the state government to reply

பொதுமக்களுக்கு முக கவசம், கிருமி நாசினி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி வழக்கு - தமிழக அரசு பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு