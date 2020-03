மாநில செய்திகள்

பகல் கனவாகவே முடியும்: தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வருவதாக இன்ப கனவு காண்கிறார் - தி.மு.க. உறுப்பினருக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் பதில் + "||" + DMK Dreams coming to power; It will be a day dream - O. Pannirselvam reply to DMK member

பகல் கனவாகவே முடியும்: தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வருவதாக இன்ப கனவு காண்கிறார் - தி.மு.க. உறுப்பினருக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் பதில்