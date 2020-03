மாநில செய்திகள்

சாலை பணியில் காலதாமதம் ஏற்பட்டால் காண்டிராக்டர் மீது நடவடிக்கை - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Action on contractor in case of delay in road work - Edappadi Palanisamy Notice

சாலை பணியில் காலதாமதம் ஏற்பட்டால் காண்டிராக்டர் மீது நடவடிக்கை - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு