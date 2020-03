மாநில செய்திகள்

விடுமுறை நாட்களில் சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தக்கூடாது - கல்வித்துறை எச்சரிக்கை + "||" + Special classes should not be held during the holidays Education Department Warning

