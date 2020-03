மாநில செய்திகள்

ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் கைதானது முதல் நடந்த நிகழ்வுகளை அறிக்கையாக நளினி தாக்கல் செய்யவேண்டும் - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Nalini should file statement of first instance of arrest in Rajiv Gandhi murder case - High Court orders

