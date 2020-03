மாநில செய்திகள்

‘துப்புரவு செய்பவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள்’ - சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Cleanup employees will be called puriyt staffs- Edappadi Palanisamy Announced in Assembly

‘துப்புரவு செய்பவர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள்’ - சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு