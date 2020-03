மாநில செய்திகள்

துறைமுகம் தொகுதியில் உள்ள பாரதி மகளிர் கல்லூரிக்கு கூடுதலாக 10 வகுப்பறைகள் - அமைச்சர் தகவல் - 10 classrooms in addition to the Bharathi Ladies College at the port - Minister Information

