மாநில செய்திகள்

வீட்டில் இருந்து பணிபுரிய நிறுவனங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் - ஐ.டி. ஊழியர்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + Companies work from home should be allowed - IT staff Emphasis

வீட்டில் இருந்து பணிபுரிய நிறுவனங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் - ஐ.டி. ஊழியர்கள் வலியுறுத்தல்