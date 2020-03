மாநில செய்திகள்

கடற்கரை சாலை சீரமைப்பு குறித்த திட்ட அறிக்கையை 4 வாரத்துக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் - சென்னை மாநகராட்சிக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Project Report on Beach Road Renovation Filing should be done within 4 weeks - Chennai Corporation, the High Court ordered

கடற்கரை சாலை சீரமைப்பு குறித்த திட்ட அறிக்கையை 4 வாரத்துக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் - சென்னை மாநகராட்சிக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு