மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் மேலும் இரண்டு இடங்களில் கொரோனா பரிசோதனை மையம் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + Central government approval to set up corona test center in two more places - Vijayabaskar

தமிழகத்தில் மேலும் இரண்டு இடங்களில் கொரோனா பரிசோதனை மையம் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்