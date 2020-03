மாநில செய்திகள்

புதிதாக 7 கலை கல்லூரிகள் வரும் ஆண்டு முதல் செயல்படும் - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + 7 new art colleges to be functioning from next year - Edappadi Palanisamy Announcement

