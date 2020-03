மாநில செய்திகள்

கோபியில் கூலிவேலைக்கு வந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள் 2 பேருக்கு காய்ச்சல்; கொரோனா அறிகுறியா? தீவிர மருத்துவ பரிசோதனை + "||" + Gobi fever two Northland workers Is the corona symptom? Intensive medical examination

கோபியில் கூலிவேலைக்கு வந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள் 2 பேருக்கு காய்ச்சல்; கொரோனா அறிகுறியா? தீவிர மருத்துவ பரிசோதனை