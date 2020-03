மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் முடியும் வரை தமிழகத்தில் போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்த தடை - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Protests and protests in Tamil Nadu banned until Coronavirus threatens - High Court orders

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் முடியும் வரை தமிழகத்தில் போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்த தடை - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு