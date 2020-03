மாநில செய்திகள்

குறுகிய காலத்திற்குள் மருத்துவ கருவிகளை பெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மத்திய மந்திரிக்கு வைகோ கோரிக்கை + "||" + Steps should be taken to get medical equipment in the short term - Vaiko's request to the Union minister

குறுகிய காலத்திற்குள் மருத்துவ கருவிகளை பெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மத்திய மந்திரிக்கு வைகோ கோரிக்கை