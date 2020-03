மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கை முன்னிட்டு டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு படையெடுத்த குடிமகன்கள் - ஒரே நாளில் ரூ.220 கோடி மது விற்பனை + "||" + Citizens invaded task force shops in front of the curfew The sale of liquor worth Rs.220 crore in a single day

ஊரடங்கை முன்னிட்டு டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு படையெடுத்த குடிமகன்கள் - ஒரே நாளில் ரூ.220 கோடி மது விற்பனை