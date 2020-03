மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் மேலும் 3 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது - அமைச்சர் விஜய பாஸ்கர் + "||" + Corona impact has been confirmed for 3 more people in Tamil Nadu - Minister Vijaya Bhaskar

தமிழகத்தில் மேலும் 3 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது - அமைச்சர் விஜய பாஸ்கர்