மாநில செய்திகள்

திரைப்பட தொழிலாளர்களுக்கு ரஜினிகாந்த் ரூ.50 லட்சம் உதவி; விஜய் சேதுபதி, சிவகார்த்திகேயன் தலா ரூ.10 லட்சம் வழங்கினர் + "||" + Rajinikanth helps film workers with Rs 50 lakh Vijay Sethupathi and Sivakarthikeyan paid Rs 10 lakh each

திரைப்பட தொழிலாளர்களுக்கு ரஜினிகாந்த் ரூ.50 லட்சம் உதவி; விஜய் சேதுபதி, சிவகார்த்திகேயன் தலா ரூ.10 லட்சம் வழங்கினர்