மாநில செய்திகள்

காணொலி காட்சி மூலம் பத்திரிகை அதிபர்களுடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடல் - ‘தினத்தந்தி’ இயக்குனர் சி.பாலசுப்பிரமணியன் ஆதித்தன் பங்கேற்பு + "||" + Prime Minister Modi talks with journalists over video conference: Director of the Dalythanthi C. Balasubramanian Adithan Participation

காணொலி காட்சி மூலம் பத்திரிகை அதிபர்களுடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடல் - ‘தினத்தந்தி’ இயக்குனர் சி.பாலசுப்பிரமணியன் ஆதித்தன் பங்கேற்பு