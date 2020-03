மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு காரணமாக மின்கட்டணத்தை அபராதம் இன்றி 14-ந்தேதி வரை செலுத்தலாம் - மின்சார வாரியம் தகவல் + "||" + Due to curfew Without penalty for electricity bills Pay up to 14th Electricity Board Information

