மாநில செய்திகள்

“தனிமைப்படுத்தி கொண்டுள்ளோம்” கமல்ஹாசன் கட்சி அலுவலகத்தில் ‘கொரோனா நோட்டீஸ்’ ஒட்டியதால் சர்ச்சை + "||" + We are in isolation At the Kamal Haasan Party Office Corona notices Controversy over pasting

“தனிமைப்படுத்தி கொண்டுள்ளோம்” கமல்ஹாசன் கட்சி அலுவலகத்தில் ‘கொரோனா நோட்டீஸ்’ ஒட்டியதால் சர்ச்சை