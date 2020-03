மாநில செய்திகள்

மாதம் ரூ.5 ஆயிரம் கோவில் பணிகளில் ஈடுபடுவோருக்கு பேரிடர் உதவித்தொகை - முதல்-அமைச்சருக்கு கிராம கோவில் பூசாரிகள் பேரவை கோரிக்கை + "||" + 5 thousand per month Disaster Relief Scholarships First-minister Request for the Temple of the Village Temple Priests

