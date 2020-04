மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவு முடிந்த உடனே தொடங்குவதால் மீன்பிடி தடை காலத்தை அமல்படுத்தக்கூடாது - மீனவர்கள் சங்கம் வலியுறுத்தல் + "||" + Curfew As soon as possible begin The fishing ban period should not be enforced Emphasis on Fishermen's Association

ஊரடங்கு உத்தரவு முடிந்த உடனே தொடங்குவதால் மீன்பிடி தடை காலத்தை அமல்படுத்தக்கூடாது - மீனவர்கள் சங்கம் வலியுறுத்தல்