மாநில செய்திகள்

சிறு குற்றங்களுக்காக சிறையில் உள்ளவர்களை இடைக்கால ஜாமீனில் விடுவிக்கக்கோரி வழக்கு - தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ் + "||" + Those in jail for minor offenses Case for release on interim bail High Court issues notice to Tamil Nadu

சிறு குற்றங்களுக்காக சிறையில் உள்ளவர்களை இடைக்கால ஜாமீனில் விடுவிக்கக்கோரி வழக்கு - தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ்