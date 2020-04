மாநில செய்திகள்

தீவிரமாகும் ஊரடங்கு உத்தரவு: ஒரே நாளில் 10 ஆயிரம் பேர் கைது - கைது எண்ணிக்கை 80 ஆயிரமாக உயர்வு + "||" + Intensified curfew 10 thousand people arrested in a single day The number of arrests rose to 80 thousand

தீவிரமாகும் ஊரடங்கு உத்தரவு: ஒரே நாளில் 10 ஆயிரம் பேர் கைது - கைது எண்ணிக்கை 80 ஆயிரமாக உயர்வு