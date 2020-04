மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு உங்கள் பார்வை பொய்த்துவிட்டது; ஏழை மக்களுக்கு தீர்வு என்ன? பிரதமர் மோடிக்கு கமல்ஹாசன் கேள்வி + "||" + In a scathing open letter to Prime Minister Narendra Modi, actor and Makkal Needhi Maiam (MNM) Chief Kamal Haasan

ஊரடங்கு உங்கள் பார்வை பொய்த்துவிட்டது; ஏழை மக்களுக்கு தீர்வு என்ன? பிரதமர் மோடிக்கு கமல்ஹாசன் கேள்வி