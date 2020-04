மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு எதிரொலி: மக்களின் மன அழுத்தத்தை போக்க நடவடிக்கை - தமிழக அரசுக்கு, அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Echo of the curfew Measures to alleviate people's stress Anmumani Ramadas urges the Government of Tamil Nadu

ஊரடங்கு எதிரொலி: மக்களின் மன அழுத்தத்தை போக்க நடவடிக்கை - தமிழக அரசுக்கு, அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்