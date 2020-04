மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதற்காக பறிமுதல் செய்த வாகனங்களை திரும்ப வழங்க வேண்டும் - சமத்துவ மக்கள் கட்சி வேண்டுகோள் + "||" + For violating the curfew Confiscated vehicles The return must be provided Equality People's Party appeal

ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதற்காக பறிமுதல் செய்த வாகனங்களை திரும்ப வழங்க வேண்டும் - சமத்துவ மக்கள் கட்சி வேண்டுகோள்