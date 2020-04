மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் 14 ஆயிரத்து 723 கைதிகள் ‘வீடியோ கால்’ மூலம் குடும்பத்தினருடன் பேசினர் - ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு தகவல் + "||" + 14 Thousand 723 Prisoners Video Call By Phone Speaking with the family In the High Court, Government Information

ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் 14 ஆயிரத்து 723 கைதிகள் ‘வீடியோ கால்’ மூலம் குடும்பத்தினருடன் பேசினர் - ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு தகவல்