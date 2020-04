மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு நீட்டிப்புக்கு மக்கள் முழுமையான ஆதரவு தரவேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வேண்டுகோள் + "||" + Respecting the order of the State For curfew extension People need full support Dr. Ramadas request

ஊரடங்கு நீட்டிப்புக்கு மக்கள் முழுமையான ஆதரவு தரவேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வேண்டுகோள்