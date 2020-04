மாநில செய்திகள்

இந்திய மருத்துவ சங்கம் சார்பில் ‘டெலி மெடிசின்’ முறையில் மருத்துவ சேவை - நோயாளிகளுக்கு, டாக்டர்கள் ஆலோசனை + "||" + On behalf of the Indian Medical Association Medical service in the manner of telemedicine For patients, consult with doctors

இந்திய மருத்துவ சங்கம் சார்பில் ‘டெலி மெடிசின்’ முறையில் மருத்துவ சேவை - நோயாளிகளுக்கு, டாக்டர்கள் ஆலோசனை