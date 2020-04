மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு காலத்தில் வேளாண்மை தடைபடாமல் அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் என்னென்ன? - அரசு முதன்மைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி விளக்கம் + "||" + Farming during the curfew What are the measures taken by the government? Government Chief Secretary Gagandeep Singh Bedi

ஊரடங்கு காலத்தில் வேளாண்மை தடைபடாமல் அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் என்னென்ன? - அரசு முதன்மைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி விளக்கம்