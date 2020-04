மாநில செய்திகள்

உள்ளத்தையும், தன்மானத்தையும் காயப்படுத்தாமல் உயிர் காக்க கரம் கோர்ப்போம் - கமல்ஹாசன் அறிக்கை + "||" + Without hurting the heart and the self Korppom arm to save lives Report by Kamal Haasan

உள்ளத்தையும், தன்மானத்தையும் காயப்படுத்தாமல் உயிர் காக்க கரம் கோர்ப்போம் - கமல்ஹாசன் அறிக்கை