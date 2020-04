மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு; உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.1 கோடி வழங்க வேண்டும்; திமுக தோழமைகட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Corona damage; To the families of the survivors Rs 1 crore each Resolution of DMK Companion Party Meeting

