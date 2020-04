மாநில செய்திகள்

ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் 27 லட்சம் தொழிலாளர்களுக்கு 2 நாள் ஊதியம் - ரூ.123 கோடியை அனுமதித்து அரசு உத்தரவு + "||" + Under the Rural Employment Guarantee Scheme For 27 lakh workers 2 day pay Government orders Rs.123 crores sanction

ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் 27 லட்சம் தொழிலாளர்களுக்கு 2 நாள் ஊதியம் - ரூ.123 கோடியை அனுமதித்து அரசு உத்தரவு